Özkiraz 'Sahadan gözlemler' notuyla paylaştı: "AKP anketlerde tespit edemeyeceğimiz kadar büyük oylar kaybedebilir"

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi partiler mitinglere hız verdi. Anket şirketleri yaptıkları son anketleri yayımlıyor.

Seçimlere gün sayarken Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'dan dikkat çeken yorumlar geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özkiraz, yorumlarına "Sahadan gözlemler" notunu düştü ve şunları kaydetti:

Akp tamamen yaşlı ve kırsal partisi oldu. Anketlerde de tespit edemeyeceğimiz kadar büyük oylar kaybedebilir.

MHP büyük kentlerde tamamen bitik olsa da içanadolu, iç doğu anadolu ve Karadeniz'de AKP'yi eritiyor, doğru tahmin çok zor

İyi parti büyük kentler,, Akdeniz ve Ege'de CHP'ye çok oy kaptırdı ancak o da MHP gibi, taşra ve kırsalda AKP ve MHP'den büyük oy alabilir. Net tahmin çok zor.

HDP, Metropollerde kısmen CHP'ye oy kaybediyor, TİP de HDP'ye zarar verebilir ancak Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde silip süpürecek. Oy oranı düşer vekil sayısı artar.

CHP, Her partiden oy alıyor, liste tepkisi olan yerlerde TİP'e çok az da olsa oy kaybı var. Ecevit'in %42'sinden sonra en yüksek oyunu alacak. Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda almaya çok yakın, ölçümleyemediğimiz bir dip dalga olursa hayal edilemeyen bir oy alabilir.

Erdoğan, Kendi seçmeninin bir kısmını, MHP seçmeninin en az yarısını kaybetti. En büyük sorunu sandığa gitmek istemeyen muhafazakar seçmen ve Kürt seçmenleri.

Sinan Ogan, Muherrem İnce'nin agresifleşmesi ve saray bağlantılı görülmesinden sonra yükseldi ancak sandık başında anketlerdeki oyu alması zor.

İnce, Agresifleşti , savunamadı, muhalefete muhalefet eder görüntüsü rüzgarı kesti. Seçimi sonuncu tamamlayabilir.