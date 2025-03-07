DEVA'dan Siber Güvenlik Tepkisi: Gelecek İpotek Altına Alınıyor

DEVA Partili Hasan Karal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin 1’inci maddesi üzerine Yeni Yol grubu adına söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Özgürlüğün bir lütuf değil hak olduğunu dile getiren Karal, yasaların insanların nasıl bir ülkeye uyanacağını belirleyen bir pusula niteliği taşıdığını ifade etti.

'İTİRAZ EDENLER BU YETKİLERİN HEDEFİ HALİNE GELEBİLİR'

Teklif edilen yasayla güvenlik gerekçesiyle yetkilerin genişletilmesi halinde, özgürlük adına itirazda bulunanların yarın bu yetkilerin hedefi haline gelebileceğini belirterek, “Bugün ‘sakıncalı bilgi’ diyerek susturulan bir gazeteci, yarın ‘rahatsız edici fikir’ nedeniyle susturulmuş bir vatandaşın habercisi olabilir. Bugün bir kanun teklifi olarak gördüğümüz şey, yarın bir rejim meselesine dönüşebilir. Bizler, yasaların hak, adalet ve vicdan terazisinde tartılmadan çıkarılmasına itiraz etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

'GÜÇ VE GÜVENLİK DENGESİ SAĞLANMALI'

Karal, siber güvenliğin bir ülke için kritik önemde olduğunu ancak milletin asıl güvenliğinin onun özgürlüğünde, düşüncesinde ve iradesinde saklı olduğunu dile getirerek, güç ve güvenlik dengesinin hukuk kuralları çerçevesinde sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Vatandaşın dijital bir kafese hapsedilmesinin, onun geleceğini ipotek altına almak anlamına geleceğini belirten Karal, üstlerine düşenin bu dengeyi sağlayarak, hukukun sarsılmaz ilkesini hatırlatmak olduğunu ifade etti.

'GÜÇ DENETLENİRSE MEŞRUDUR'

Karal, gücün ancak denetlenirse meşru olacağını söylerken, güvenliğin hukukla sınırlanmaması halinde otoritenin kontrolsüz bir güce dönüşeceğini söyledi.

Karal, ”Bunu tarihten biliriz; güç, denetlenmediğinde kendini mutlak sanır, mutlak olan ise zamanla özgürlüğü unutur” ifadeleriyle potansiyel tehlikeye dikkat çekti.