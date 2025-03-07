AKP'li Belediyeden Kadınlara 'Ramazan' Cinsiyetçiliği

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kadın personele 1 saat erken çıkma izni verdi. İzni çalışanlara bir iç yazışma ile bildiren belediyenin yazısında skandal ifadeler yer aldı. "Evde yemek hazırlığı" sorumluluğunun kadınlara ait olduğu belirtilen yazıda bunun "Aile için huzur için" alınmış bir karar olduğu belirtildi. Cinsiyetçi ifadeler büyük tepki çekti.

"TOPLUMSAL ROLLER HATIRLATILIYOR"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’nin belediyede çalışan kadın personele gönderdiği iç yazışmaya tepki gösterdi. Özdağ, yazıda kadınların toplumsal rollerinin hatırlatıldığını belirterek, "Bu yazıyla kadınlara ne yapmaları gerektiği talimatlandırılıyor. 'Oruç tutmak, ibadet etmek sizin sorumluluğunuz' deniyor. Üstelik bir saat erken çıkmalarına izin verilerek, 'Eve gidin ve yemek hazırlayıp aile içi huzuru sağlayın' mesajı veriliyor. Bu yaklaşım kabul edilemez." dedi.



CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ

"KADINLARA TALİMAT VERİYORLAR"

Özdağ, belediye yönetiminin kadınlara yönelik bu tutumunu eleştirerek, "Kadınlara verdikleri bir saat iznin nasıl kullanılacağını kadınlara talimatlandırıyorlar. Oruç tutacaksınız, ibadet edeceksiniz, erkeklerinize yemek yapacaksınız. Bu anlayış kesinlikle kabul edilebilir bir anlayış değildir. Kadınlara izin verdiğiniz bir saat içerisinde neler yapması gerektiğini talimatlandıramazsınız. Kadınlar o bir saatte ne yapacaklarını kendileri karar verebilirler." ifadelerini kullandı.

"365 GÜN İNDİRİM SAĞLAYIN"

Belediyenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sosyal tesislerinde kadınlara yüzde 50 indirim sunmasını da değerlendiren Özdağ, "Öncelikle 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’dür. Sadece bir gün indirim yaparak kadınlara jest yaptığınızı mı düşünüyorsunuz? Madem kadınlar için bir şey yapmak istiyorsunuz, neden yılın 365 günü bu indirimi sağlamıyorsunuz? Çünkü AKP iktidarının 22 yıllık politikaları sonucunda toplum derin bir yoksulluk ve beslenme kriziyle karşı karşıya" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA