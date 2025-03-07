CHP’den Siber Güvenlik Kanunu’na Tepki: Halkın Gündeminde Biber Var

TBMM’ye getirilen Siber Güvenlik Kanunu, muhalefet cephesinden tepki toplamaya devam ediyor. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM’de kanun teklifi üzerine söz alarak, eleştirilerde bulundu. Tahtasız, “İktidarın gündeminde basın ve ifade özgürlüğünü yok edecek ‘Siber’ var. Halkın gündeminde ise sofrasına koyacağı biber var, zeytin var, peynir var” ifadelerini kullandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP’den Siber Güvenlik Kanunu’na Tepki: Halkın Gündeminde Biber Var

Siber Güvenlik Kanunu’nun 7’nci maddesi üzerine söz alarak TBMM’de konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kanun teklifine dair eleştirilerde bulundu.

Türkiye’deki birçok kesimin sorunlarının iktidar tarafından görmezsen gelindiğini ifade eden Tahtasız, halkın içinde bulunduğu sorunları çözmek yerine iktidarın siber güvenlikle uğraştığını belirtti.

Tahtasız, iktidarın aksine halkın gündeminde yoksulluk olduğunu; vatandaşın sofraya koyamadığı biberi, zeytini, peyniri ve eti dert ettiğini dile getirerek, iktidar cephesindekilerin tanesi 70 liradan avokado alabileceğini ancak vatandaşın kilosu 70 lira olan biberi alabilmek için 70 kere düşünmek zorunda kaldığını belirtti.

Diyanet’in “Emekliye fitre verilebilir” açıklamasını hatırlatan Tahtasız, yine Diyanet’in fitreye muhtaç hale gelen emekliye “Sahurda avokado” yeme tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

ZEKERİYA ÖZ HATIRLATMASI

Henüz kanun yasalaşmadan kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın şimdi de kılıfına uydurulduğunu belirten Tahtasız, bu kuruma verilen yetkilerin neticesinde hakim ve savcıların dahi devre dışı bırakılacağını dile getirdi.

Tahtasız, Zekeriya Öz’ün faaliyetlerine atıf yaparak, “Anlaşılan o ki sarayın mutfağında hazırlanan bu kanunla partili Cumhurbaşkanı hâkimin ve savcının üzerinde yetkilerle yeni bir Giyotin Zekeriya Öz yaratmak için uğraşıyor, sonra da ‘Ben yanıldım, Allah affetsin’ diyecek” ifadelerini kullandı.

'HEDEFTE HALKA KORKU SALMAK VAR'

Siber Güvenlik Kanunu’nun irade hürriyetini, basın özgürlüğünü, konut dokunulmazlığını, özel yaşamın gizliliğini hedefe oturulduğunu vurgulayan Tahtasız, bu yasayla birlikte iktidarın amacının hakkını arayanların susturulması, cezaevine atılması ve halka korku salmak olduğunu dile getirdi.

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