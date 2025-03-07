DEVA Partisi'nden Meclis'e Çağrı! 'KHK'lılara Umut Hakkı Tanınsın'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı. Ekmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için dile getirdiği "umut hakkı" konusunda KHK’lı mağdurların da tartışmaya dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Emin Ekmen, pek çok KHK'lının ölüme terk edildiğini vurgulayarak, birçok vekilin böyle bir insanı tanıdığını hatırlatıp "Umut hakkı 22 Ekim’e kadar çok az kişinin bildiği bir başlıktı ama şu anda, ‘ömür boyu hapse mahkum edilmiş kişilerin yaşama tutunabilmesi için tanınması gereken bir hak olarak’ herkes tarafından biliniyor. Ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir tutuklunun bile yaşama tutunması için bir umut hakkı var ise medeni ölüme terk ettiğimiz KHK'lıların ve daha birçoklarının da bu umuda hakkı var. Ülkeyi terk eden gençlerimizin bu umuda hakkı var. Hayatına son veren insanlarımızın bu umuda hakkı var" diye konuştu.

'İNSAN HAYATI İSTATSİTİK DEĞİL'

Ekmen, insan hayatının yalnızca bir rakam veya istatistik olarak kabul edilemeyeceğini belirterek, "OHAL döneminde çıkarılan KHK sayısı 32. Bu 32 KHK'den 15'i doğrudan, yargısız, sualsiz insanların ihracını konu alıyordu. Kaç kişi olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama 130 bin kişinin üzerinde olduğu söyleniyor, ancak OHAL İnceleme Komisyonu’na yapılan başvuruya göre en az 125 bin 678 kişi. O insanların ‘şüpheden sanık yararlanır’, ‘masumiyet karinesi’, ‘savunma hakkı’ ve ‘lekelenmeme hakkı’ gibi en temel hakları ihlal edildi” dedi.

KHK EYLEM PLANI HAZIR

DEVA Partili vekil, parti olarak bu konuda çalışma yaptıklarını işaret ederek, "Bu mübarek Ramazan ayının hatırına, umut hakkının insanlarda uyandırdığı heyecan adına, bu ülkenin iç barışını sağlamak adına, olası problemlere karşı iç tahkimatını yapmak adına elinde silah olmayan, işinde gücünde, sadece farklı düşündüğü için bu bedeli ödeyen insanlara; çağdaş hukukun, Kuran'ın, sünnetin, İslam fıkhının yaklaştığı gibi yaklaşalım" ifadelerini kullandı.

Ekmen, hazırladıkları KHK Eylem Planı'nı hem iktidar hem de muhalefet partilerinin kabul etmesi durumunda yürürlüğe koyabileceklerini söyleyerek tamamladığı konuşmasının ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü ve Bahçeli’den KHK meselesi çözümü için beklentilerinin büyük olduğunu bildirdi. Ekmen, daha sonra nöbetçi olan tüm grup başkanvekillerine KHK Eylem Planı’nı iletti.

Kaynak: Haber Merkezi