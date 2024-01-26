Erdoğan'dan İsveç ve F-16 açıklaması: ABD'nin kararını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine verilen onaya dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, F-16 savaş uçakları için ABD'nin kararını beklediklerini ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından, yakın coğrafyada güvenlik endişeleri arttı. NATO ise Rusya'ya karşı geliştirdiği yeni strateji kapsamında uzun yıllar sonra birliğe yeni üye ülkeleri almak için çalışmalar başlattı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurları Türkiye ve Macaristan'a takıldı. Türkiye, üyeliklere onay vermek için bir takım şartlar ileri sürdü.



Finlandiya kısa süre içerisinde aday olurken, İsveç'in üyelik süreci uzun diplomatik görüşmelere neden oldu. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Bahçeli, İsveç'i teröre destek vermekle suçladı ve üyeliğe onay vermeyecekleri defalarca tekrarladılar. İsveç'in NATO'ya üyelik görüşmeleri sırasında AKP, CHP ve MHP üyeliğe onay yönünde oy kullandılar.

Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Biden'ın ABD Kongresi'ne gönderdiği F-16 satışına dair mektubu şöyle değerlendirdi:

"Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da resmi gazetede yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F16’ların Türkiye’ye gönderilmesi sürecini inşallah sağlayacaktır."

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail hakkında açılan davayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın takibi bizim için önemlidir. Lahey'e bizim bir hukukçu ekibimiz gitti. Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum" dedi.

Erdoğan, Cuma Namazı'nı İstanbul'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı, cami önünde kendisi için hazırlanan kürsüde açıklamalarda bulundu

İZMİR VE ESKİŞEHİR'E GİDECEK

Yerel seçim çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, partisi AKP'nin adaylarını açıklamaya devam edeceklerini belirterek "Yarın İzmir'de olacağım, ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. İzmir ve Eskişehir'i önemsiyoruz. Buralarda da güçlü sesler çıkararak, Cumhur İttifakı'nın seçime nasıl hazırlandığını göstereceğiz. 31 Mart akşamı Murat Kurum ile yeniden İstanbul'u yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP'nin ana omurgasını oluşturduğu Cumhur İttifakı, yerel seçimler için Eskişehir'de İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nu; İzmir'de ise AKP yöneticisi Hamza Dağ'ı aday gösterdi.



İYİ Parti'den milletvekili seçildikten kısa süre sonra istifa eden Hatipoğlu'nun hemen AKP'ye katılması ve Eskişehir adayı gösterilmesi "siyasi ahlak" tartışmalarına neden oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem