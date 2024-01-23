Bahçeli'nin 'İsveç' kararı 6 ayda değişti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda Türkiye’nin tavrına ilişkin açıklama yaptı.

Partisinin bugünkü grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şunları söyledi:

“Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız, İsveç’e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımda destek vermiştir. Bu destek Genel Kurul’da da geçerli olacaktır.”

6 AY ÖNCE "KANDİL NEYSE STOCKHOLM AYNISIDIR" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay önce; 11 Temmuz 2023 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsveç için “Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin toplantıdaki konuşmasının ilgili bölümü şu şekilde:

“Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece Amerika Birleşik Devletleri istedi diye, F 16’yla ilgili parmak sallanıyor diye, zillete tamam mı diyeceğiz? İsveç PKK’nın Avrupa’daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse, Stockholm aynısıdır.”