AKP'nin Ankara ilçe adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu
Ankara’nın ilçe belediye başkanları henüz bilinmeyen AKP'de, yarın ATO'da yapılacak aday tanıtım toplantısında bu isimlerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
AKP, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.
İktidar partisi AKP, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak.
Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AKP'nin, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyeceği kaydedildi.
ABB ADAYI TURGUT ALTINOK OLMUŞTU
18 Ocak'ta ATO'da yapılan aday tanıtım toplantısında Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı olarak, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u açıklamıştı.
Kaynak: İHA
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