AKP'nin Ankara ilçe adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

Ankara’nın ilçe belediye başkanları henüz bilinmeyen AKP'de, yarın ATO'da yapılacak aday tanıtım toplantısında bu isimlerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Son Güncelleme:
AKP'nin Ankara ilçe adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

AKP, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.

İktidar partisi AKP, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AKP'nin, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyeceği kaydedildi.

ABB ADAYI TURGUT ALTINOK OLMUŞTU

18 Ocak'ta ATO'da yapılan aday tanıtım toplantısında Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı olarak, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u açıklamıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
AKP Ankara 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
İYİ Parti'nin Ankara adayının açıklanacağı tarih belli oldu! İYİ Parti'nin Ankara adayının açıklanacağı tarih belli oldu!
AKP'den istifa etti, YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! AKP'den istifa etti, YRP'den Şanlıurfa adayı oldu!
TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde
Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor
Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek Dikkat: Hem 32 bin TL para cezası hem 5 yıl hapis
Özgür Demirtaş açıkladı: Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi? Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir
Duygu nedir unutmuşlar: Taş kalpli 5 burç açıklandı Taş kalpli 5 burç açıklandı