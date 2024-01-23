İYİ Parti'nin Ankara adayının açıklanacağı tarih belli oldu!
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının yarın duyurulacağı açıklandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin AnkaraBüyükşehir Belediyesi Başkan Adayını yarın saat 14.30'da açıklayacak bildirildi.
Halk TV'de yayınlanan Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi programında İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun bir mesajı yayımlandı.
Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının yarın 14.30'da Akşener tarafından açıklanacağını belirtti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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