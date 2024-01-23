İki 'Angaralı' buluştu! Beşikçioğlu: Ben rant bilmem ama...

CHP'nin Ankara Etimesgut'tan aday gösterdiği oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

İkilinin görüşmesi sonrası açıklama yapan Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Mansur Başkanımızın ayağı yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman yanındakiler titrer. Ankara'da bir adayın daha olması ancak kendi içindeki demokrasinin gereğidir. Sonuç bellidir.

'BENİ TAKTİR ETMİŞLER'

Alternatiflerimizin içinde Etimesgut'un olması, bizim Mustafa Kemal'imizin kurduğu ilçe olması, güneşin oradan doğması, Ankara'nın oradan içinin ısıtılması ve bizim yapacağımız sosyal etkinliklerin oradaki genç kitleyle beraber çok daha verimli olacağının düşüncesi. Yani neden Etimesgut dediğiniz zaman koskoca bir örgüt var arkanızda. O örgütte kimin neye ihtiyacı olduğuna yönelik aday seçimine gidiyor. Etimesgut'un kendi içindeki arazisi, kendi yapacağımız işler için çok daha uygun. Orası kültür şehri olacak ve ilçesi olacak. Bu bağlamda da tasarrufları bu yöndeydi. Çünkü çok genç bir kitle var, ailelerin, emeklilerimizin ve askerlerimizin yoğun yaşadığı bir bölge olması sebebiyle bu bağlamda da beni taktir etmişler.

'BEN RANT BİLMEM'

Ben aynı zamanda oyun oynadığım için seyirciyle her zaman buluşurum. Seyirci buluşmalarımız da öyle 200-300 kişi olmaz, 1 bin-1 bin 500 kişi olur. Hiç öykünmem ve hepsiyle de tek tek fotoğraf çektiririm. Bu da benim duygusal anketimi oluşturan bir yapı. Çok olumlu. Siyasete farklı bir dil ile geleceğiz. Belediyeciliği sosyal bir hizmet olarak uygulamaya çalışacağız. Ben rant bilmem. İyi ki de bilmem. Ama hizmeti bilirim."

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Etimesgut ilçesinde İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan’ı aday göstermek istediği, bu istek olmayınca da tepki koyduğu öne sürülmüştü.

Erdal Beşikçioğlu ise bu iddialar hakkında, "Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmaz. Mansur başkanımın da benimle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem