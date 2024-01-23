İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın adaylığı hakkında ilk kez konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı hakkında konuştu.

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İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın adaylığı hakkında ilk kez konuştu

Mevcut İBB Başkanı ve CHP’nin 31 Mart’ta bir kez daha aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi Açılış Töreni sonrası basın emekçilerinin sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti’de adaylığı konuşulan, Kobane Davası tutsağı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında açıklama yaptı.

Bir gazeteci İmamoğlu’na, Başak Demirtaş’ın aday olacağının iddialarıyla ilgili bir soru yöneltti.

İmamoğlu’nun cevabı şöyle oldu.

“Bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili, diğer bir adayın yorum yapması doğru değil. Dolayısıyla bu konu DEM Parti’nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil.”

NE OLMUŞTU?

Olası İstanbul adaylığı için konuşan Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” demişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konuyla ilgili olarak, “Bölgede ön seçim yaptık, batıda da aday havuzu oluşuyor. Komisyonumuz bütün aday başvurularını alacak ve hem merkezi hem yerel komisyonumuzda hem de MYK ve PM’mizde değerlendirmeler olacak. Tabii ki Başak Hanımın başvurması bizim için sevindirici bir durum. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz ama değerlendirmeyi komisyonumuz ve MYK’mız yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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