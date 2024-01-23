AKP'den istifa etti, YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu!

AKP MKYK üyesi ve eski Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Yerel seçimlerde YRP'nin desteğine ihtiyaç duyan AKP, pazarlıklar sürerken Erbakan'dan gelen bu hamleyle kentte sıkıntıya girdi.

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AKP'den istifa etti, YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu!

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa'dan aday olmak istediği bilinen AKP MKYK üyesi Kasım Gülpınar'ın, mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyzagül'ün yeniden aday gösterilmesi üzerine partisinden istifa etti.

Partisinden istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katılan Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

"ŞANLIURFA ADAYIMIZ OLDU"

Gülpınar'ın adaylığını sosyal medya hesabından paylaşan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

AKP'den istifa etti, YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! - Resim : 1

"Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz."

KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969 yılında Siverek, Şanlıurfa'da doğan iş insanı, siyasetçi ve TBMM 24-25-26-27. dönem AKP Şanlıurfa milletvekilidir.

Gülpınar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Fatih Erbakan 2024 Yerel Seçimleri
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