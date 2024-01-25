Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması dünyada nasıl yankı buldu?

Türkiye geçen TBMM’de yapılan oylamayla İsveç’in NATO’ya katılımını onayladı. İsveç’in NATO üyeliğinin önünde engel olarak yalnızca Macaristan parlamentosunda yapılacak oylama kaldı.

Orban geçen gün yaptığı açıklamalarda İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmıştı.

ALMAN BASINI MEMNUN

Türkiye’nin İsveç onayı, Avrupa basınında da kendisine yer buldu.

Almanya’da yayın yapan Frankfurter Rundschau’da konuya ilişkin “Türkiye anlaşmayla birlikte hem Batılı müttefikleriyle yakınlaşıyor hem de güneydoğu kanadını istikrara kavuşturuyor. Kuzeydoğu’nun güvenliği ise salt İskandinav ülkelerinin değil, komşu Baltık devletlerinin yurttaşları için de artırılmış oluyor. Bu işin tek kaybedeni Rus otokrat Vladimir Putin. Asıl niyeti NATO’yu ülkesinden uzak tutmaktı. Ancak Rusya uluslararası hukuku ihlal edip Ukrayna’yı işgal ettikten sonra, Finlandiya’nın da katılımıyla savunma ittifakı iyice dibine girdi ve aralarında uzun bir ortak sınır oluştu” ifadelerine yer verildi.

İSVEÇ BASINI GÜVENİLİR BULMADI

İsveçli Dagens Nyheter ise Türkiye’nin gecikmeli onayını pek güvenilir bulmadı.

Dagens Nyheter’de yer alan haberde, “İsveç’le yaşanan iki yıllık bu dram süresince Türkiye, NATO’nun Türkiye’deki rejim açısından birlik değil, salt araç olduğu izlenimini verdi. Ülke, Ukrayna’daki savaş boyunca Rusya’yla ekonomik ilişkilerini hem hukuki hem de hukuk dışı yollardan geliştirdi. Türkiye, AKP yönetiminde Hamas, İran ve Rusya ile dostane ilişkiler kurarken, NATO ve AB ile arasını soğuttu. ... Peki hâl böyleyken İttifak Rusya, İran ya da Türkiye’nin başka herhangi bir dostuyla çatışmaya girerse, Ankara NATO’nun 5. Maddesi uyarınca mı hareket edecek yoksa kendi çıkarlarının peşinden mi gidecek?” denildi.

MACARİSTAN BASINI İSVEÇ'E VERİLEN ONAYI 'KISKANDI'

İsveç’in önünde atlaması gereken tek eşik olarak kalan Macaristan’da yayın yapan Népszava gazetesi ise Macaristan’ın oylamayı geciktirmesini utanç verici buldu.

Népszava’daki haberde “Bu kez Viktor Orbán’ı sırtından vuran büyük ‘dostumuz’ Erdoğan oldu. ... Kendinden pek emin Macar diplomasisi, Ankara’da gerçekleşen parlamento oylamasını muhtemelen hiç beklemiyordu. Bu gelişme karşısında Budapeşte, İsveç hükümetinin gözündeki itibarını iyice yitirdi; çünkü yetkililerimiz defalarca bu kararın Ankara’dan önce bizde [Macaristan’da] alınacağını söylemişlerdi... Sözde müttefikleri dahi Macar hükümetini saymıyor. Özgürlük karşıtı siyasetçilerle flörtleşmenin bedeli bu işte. Her şeyimizi yitirdik: güvenilirliğimizi, onurumuzu, Batılı ortaklarımızı ve aslında hiç sahip olamadığımız dostlarımızı” ifadeleri kullanıldı.