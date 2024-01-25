Japonya’daki depremde ölü sayısı 236’ya yükseldi

Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 236’ya yükseldi.

Bin 176 kişinin yaralandığı açıklanırken, 14 bin 556 depremzedenin 457 geçici barınağa yerleştirildiği kaydedildi. Yetkililer, hasar gördüğü tespit edilen yapı sayısının ise 41 bin 834 olduğunu açıkladı. Hokuriku Elektrik Dağıtım Şirketi, Ishikawa eyaletinin Noto bölgesindeki yaklaşık 3 bin 900 hanede elektrik kesintisi, Ishikawa eyaletinin farklı kesimlerindeki 44 bin 960 hanede de su kesintisinin devam ettiğini kaydetti.

7.6’LIK DEPREM YIKIMA YOL AÇMIŞTI

Japonya’nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak’ta 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, yıkıma neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti.

Sarsıntının ardından binlerce kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti. Yapılan arama kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekipleri de destek vermişti. Felaketin ardından yaşanan elektrik ve su kesintileri bölgedeki depremzedelerin hayatını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: İHA