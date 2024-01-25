ABD'de ilk: Zehirli iğneden kurtulan mahkum, yeni bir yöntemle idam edilecek

ABD'de 1988'de bir vaizin eşini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğu Kenneth Eugene Smith'in bugün nitrojen gazı ile infazının gerçekleşmesi bekleniyor.

Daha önce 2022'de eyaletin kendisini zehirli iğne ile öldürme girişiminden sağ kurtulan Smith'in nitrojen gazı ile 30 saat içinde infaz edilmesi planlanıyor.

Başarılı olması halinde Smith, ABD'de bu yöntemle idam edilen ilk kişi olacak.

"İNSANLIK DIŞI UYGULAMA"

Smith'in yüzüne soluduğu havayı saf nitrojenle değiştirmek için maske takılacak. Bu durum onu hayatta kalmak için gereken oksijenden mahrum bırakacak.

Yeni ve denenmemiş olan bu infaz yöntemi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ölüm cezası uzmanları prosedürü "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler, nitrojen gazıyla infaz konusunda ciddi endişeleri olduğunu açıkladı. Mahkumun test edilmemiş yöntemle öldürülmesinin işkence anlamına geleceği belirtildi.

Smith'in avukatları son olarak ABD Yüksek Mahkemesi'nden Alabama Eyaleti'nin onu ikinci kez idam etmeyi deneyip deneyemeyeceğini incelemesini istedi

Bu yöntemin Smith'i uzun süreli ve anayasaya aykırı derecede acı verici bir infazla karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.