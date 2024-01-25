Kuzey Kore, yeni stratejik seyir füzesini test etti

Kuzey Kore, yeni stratejik seyir füzesini dün test ettiğini açıkladı. Test, aynı zamanda ülkenin silah sisteminin güncellenmesi sürecinin bir parçası.

Devlet medyası KCNA, "Pulhwasal-3-31" olarak adlandırılan füzenin şu anda geliştirilme aşamasında olduğunu ve test atışının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi ve bunun bölgesel durumla "hiçbir ilgisi" olmadığını ekledi.

Füze İdaresi'ne dayandırılan haberde, testin aynı zamanda ülkenin silah sisteminin güncellenmesi sürecinin bir parçası olduğu belirtildi.

Seul Savunma Bakanı Shin Won-sik fırlatılan füzeleri ülkesine yönelik ciddi bir tehdit olarak nitelendirerek kınadı.

Kuzey Kore, Eylül 2021'de olası nükleer saldırı kabiliyetine sahip bir seyir füzesinin ilk denemesini gerçekleştirmişti. Güney Kore, gözetleme kabiliyetlerini geliştirmek ve savunma ihracatına katkıda bulunmak için 2027'de konuşlandırmak amacıyla orta irtifa keşif dronlarının seri üretimine başladığını açıklamıştı.