ABD'den Türkiye F-16 satışı açıklaması: Kilit rol Kongre'nin

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini destekliyoruz ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" denildi.

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ABD'den Türkiye F-16 satışı açıklaması: Kilit rol Kongre'nin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı.

NTV'nin haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" denildi.

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