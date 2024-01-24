ABD'den Türkiye F-16 satışı açıklaması: Kilit rol Kongre'nin
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini destekliyoruz ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı.
NTV'nin haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" denildi.
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