Erdoğan ve Reisi'den ortak açıklama: İki ülke arasında 10 yeni anlaşma

Türkiye'yi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Reisi, ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından ilk konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Reisi'nin, 3 Ocak'taki bombalı saldırı nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Erdoğan, "Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Sayın Reisi ve heyetini yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sayın Reisi'nin ülkemizi ziyaretini teyit etmesine neden olan Kirman'da meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Komşumuz İran'la ilişkilerimizi güven ve müşterekler menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz.

Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların yalnızca ülkelerimiz için değil bölgemizin istikrarı ve refahı bakımından önem taşıdığına iniyoruz. Bugün somut işbirliği alanları, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.

Terörle mücadele, enerji, ticaret, eğitime kadar konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik. Bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile atacağımız adımları ele aldık.

Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik.

Değerli kardeşim sayın Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesi Türkiye ve İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız dün New York'ta Filistin konulu oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güven, refah ve istikbalini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. 7 Ekim'den beri 26 bin tonu un olmak üzere 30 bin t ondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması ve acil kalıcı barışa yönelik adımlar atılmasını ele aldık.

Filistin haklı davasına desteğimizi tekrarladık, bu konuda işbirliği kararımızı tazeledik. Bölgemizin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek adımlardan sakınılması üzerinde mutabık kaldık. Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ülkelerimizin ve bölgemizin menfaatleri konusunda ileriye taşımak için devam edeceğiz. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"İLİŞKİLERİMİZİN SEVİYESİ GELİŞEBİLİR"

Daha sonra söz alan İran lideri Reisi, şu ifadeleri kullandı:

"Komşu Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde şahsım ve arkadaşlarımın bulunmasından ve burada 8. Yüksek Düzeyli İşbirliğimizin Türkiye Cumhuriyeti değerli Cumhurbaşkanı ile bakanları nezdinde ve İran İslam Cumhuriyeti bakanları nezdinde düzenlediğimiz toplantıdan büyük memnuniyet duyuyorum."

Bu toplantıda ortak fikir birliklerimiz oldu. Biz uzun seneler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olmuşuzdur bu ilişkileri daha üst seviyede geliştirmek istiyoruz. İran ve Türkiye kardeş olarak kapasitelerimizin çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. İlişkilerimizin seviyesi çeşitli alanlarda gelişebilir.

Biz ekonomi konularda, ticaret alanlarında bugüne kadar attığımız adımların devamında ilişkilerimizi ticari ve ekonomik seviyeyi geliştirmeyi amaçlıyoruz. İlk adımda da ticaret hacmimizin 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. İran İslam Cumhuriyeti'ndeki arkadaşlarımın çabaları, ticari alandaki girişimciler ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkililerle inşallah beraber götüreceğiz.

Enerji alanında İran İslam Cumhuriyeti'nde kapasite mevcuttur. Doğalgaz, petrol olmak üzere dost ve kardeş ülke olan Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme kararı aldık. Bunun imkanı da mevcuttur. Ulaşım yolları hususunda toplantımızda bu alanda da daha fazla adım atmayı amaçladık."