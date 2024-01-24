Mersin'den CHP'nin adayına ülkücülerden saldırı

CHP Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Boltaç'ın esnaf ziyareti sırasında Ülkü Ocakları üyesi bir grup sözlü saldırıda bulundu. Çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

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Mersin'den CHP'nin adayına ülkücülerden saldırı

CHP'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Boltaç, seçim çalışmaları kapsamında bugün Makam mevkiinde esnaf ziyareti yaptı. Boltaç ve beraberindeki meclis üyesi adayları dükkânlara girip esnafla sohbet ederken, CHP'li gençler de cadde ve sokaklarda bildiri ve broşür dağıttı.

Artıgerçek'in haberine göre bu sırada Tarsus Ülkü Ocakları'ndan çıkan birkaç kişi CHP’li gençlere ve belediye başkan adayı Ali Boltaç’a sözlü saldırıda bulundu. CHP’li gençlerin de karşılık vermesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. CHP'li Ali Boltaç ve meclis üyesi adayları tekmeli yumruklu kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Esnafın da araya girmesiyle kavga sona ererken, CHP’liler seçim çalışmalarını başka bir caddede sürdürdü.

CHP'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Boltaç, "Makam mevkiinde benim ve arkadaşlarımın yaşadığı bu üzücü saldırının bir kez daha yaşanmamasını umuyorum" dedi.

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