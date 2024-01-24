Erkan Baş ve Özgür Özel görüştü: TİP, İstanbul'dan aday çıkarmıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Merkezi'nde bir saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede alınan karara göre TİP, İstanbul'da aday çıkarmayacak.

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Erkan Baş ve Özgür Özel görüştü: TİP, İstanbul'dan aday çıkarmıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

TİP Genel Başkanı Baş'a, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil eşlik etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel tarafından karşılanan Baş ve Kadıgil, CHP Genel Başkanı Özel ile 1 saat basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki parti arasında seçim işbirliğine yönelik bir çalışma heyeti oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca muhalefete ve sola kaybettirmeyecek bir tutum alma konusunda fikir birliğine varıldı.

Oluşturulan çalışma heyetinin bu kapsamda işbirliği imkanlarını değerlendireceği ve partilerin kısa sürede yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

Görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılmadı. Baş ve Kadıgil'i, binadan yine Deniz Yücel uğurladı.

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Erkan Baş Özgür Özel CHP Türkiye İşçi Partisi - TİP
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