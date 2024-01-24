Ülkü Ocağı Başkanından, MHP'den istifa eden isme tehdit!

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, dün akşam sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Tutsoy açıklamasında, isim vermeden, aday gösterilmeyince MHP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne geçen Adana Pozantı Belediye başkanı Mustafa Çay’ı tehdit etti. Üç dönem MHP’den başkan seçilen Mustafa Çay, Yeniden Refah Partisi’ne geçerek Yeniden Refah Partisi Pozantı Belediye Başkan Adayı olmuştu.

“OLACAKLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ”

Adı, Sinan Ateş cinayetine neden olan Mersin’de Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel’in başka bir ülkücüyü öldürdüğü cinayeti dosyasında geçen Tutsoy, “Eğer bu uyarılar dikkate alınmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz” dedi.

Tutsoy’un açıklaması şöyle:

“Milliyetçi Ülkücü Hareketin isminin anlam bulduğu kadim şehrimizden Adana’dan Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı olarak diyorum ki:

Türk siyasetinin Ulu Çınarı MHP’nin gölgesinde filizlenen ve Ülkücü Hareketin içerisinde birtakım konumlara erişen ve kendi ikbal ve istikbalini, şahsiyetini, tüm benliğini MHP’de kazanmış sonra ilk fırsatta hainlik yapma, satma cüretinde bulunanları yakından takip etmekteyim. MHP’nin özgül ağırlığı olmasa sokakta yürüdüğünde selam verilmeyecek adamlar “Ahde Vefasızlık” yapmaktadır.

Adana’da birtakım karanlık gürühlar suyu bulandırma peşindedir. Bu süreçte Ülkücü iradenin gözü hepsinin üzerindedir. Düne kadar MHP ve Liderimizin himayesinde düğme ilikleyenler bugün makamda bayrak değişince kerameti kendilerinde menkul gördüler. Bu dava dualı bir harekettir. Bu dava üzerinde yanlış yapmaya yeltenen, gaflette bulunan bizi yok sayarcasına hesap yapanların hesaplarını BAŞLARINA YIKARIZ. Suyu bulandırmaya çalışanlara, sırt dönenlere, hain olanlara karşı Milliyetçi Ülkücü Hareketin içinde bulunmuş tüm fertlerin, gönül verenlerin bu davayı korumaları herkesin namus borcudur.

Bu Ülkücü iradenin uyarısıdır. Eğer bu uyarılar dikkate alınmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz. Yeri gelir elimizde kalem olur, yeri geldi mi de Zülfikar bulunur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milliyetçi Ülkücü Harekete ve Liderimize sadakat ŞEREFİMİZDİR.”