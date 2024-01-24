Ali Mahir Başarır: Bir parça utanmanız varsa, en düşük emekli maaşını asgari ücret yaparsınız

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM’de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ali Mahir Başarır, emekli maaşına gelen zam hakkın, “Ben buradan söylemek isterim 10 bin lirayla bir emeklinin, bir ailenin geçinebileceğine inanıyor musunuz? En düşük emekli maaşı, asgari ücret olsun. Eğer bir parça vicdanınız, utanmanız varsa bunu yaparsınız” dedi.

Başarır, özetle şu açıklamaları yaptı:

“Uğur Mumcu ile başlamak istiyoruz. Alçakça işlenen bu cinayetin üzerinden 31 yıl geçti. 20 adalet bakanı, 25 içişleri bakanı değişti. Maalesef Uğur Mumcu cinayeti aydınlatılmadı. Tüm yaşamı boyunca gerçeklerden yana olan, cumhuriyetin yılmaz savunucusuydu. Bugün özgürce gazetecilik yapan birçok gazeteci arkadaşımıza örnek olmuştu. Kendisini saygıyla, özlemle, rahmetle anıyoruz.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, ASGARİ ÜCRET OLSUN. EĞER BİR PARÇA VİCDANINIZ, UTANMANIZ VARSA BUNU YAPARSINIZ'

Cumhurbaşkanı SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına yüzde 5 ek zam yaptı. Ama bu insanları mutlu etmekten çok üzdü ve kahretti. Çünkü, geçinemeyen, yaşayamayan emeklilerimiz var. Bunu büyük bir fedakarlık gibi veriyor beyefendi. Bir kez daha söylüyorum kimin parasını kime veriyorsun beyefendi? Sen sarayında dakikada 23 bin lirayı harcıyorsun. Saray 27 saniyede bir emekli maaşı harcıyor. Ama yüzde 5 sonra biraz daha zam yapıyor ve emekliyi mutlu ettiğini sanıyor. En düşük emekli maaşı hala 10 bin lira gözüküyor. Ben buradan söylemek isterim 10 bin lirayla bir emeklinin, bir ailenin geçinebileceğine inanıyor musunuz? En düşük emekli maaşı, asgari ücret olsun. Eğer bir parça vicdanınız, utanmanız varsa bunu yaparsınız.

'TÜİK İNSANLARIN CEBİNİ DOLANDIRIYOR. MUTFAĞINA DARBE YAPIYOR VE BUNU SARAYIN TALİMATI İLE YAPIYOR'

TÜİK maalesef ki bunların sebebi. Gerçek enflasyonu verse belki bugün bunları konuşmayacaktık. Ama maalesef ki TÜİK, sarayın esaretinde. Saray ne emrederse TÜİK onun açıklıyor. TÜİK insanların cebini dolandırıyor. Mutfağına darbe yapıyor ve bunu sarayın talimatı ile yapıyor. Bugün emekli 20 bin lira maaş alamıyorsa, asgari ücret, memur maaşları bu haldeyse bunun tek sorumlusu TÜİK’in açıkladığı sahte verilerdir.

'BİRİLERİ BU KURUMU VE BU KURUMUN BAŞINDAKİ KİŞİYİ YIPRATIYOR. BUNA SEYİRCİ KALAN BİR CUMHURBAŞKANI VAR'

Bakın ne yazıktır ki Türkiye’de bağımsız bir kurum kalmadı dedik. Kalmadı. Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddialar var. Ben magazin boyutuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama gerçekten parayı yöneten, yönetmesi gereken en önemli kurumdaki kişi, bu şekilde tartışılıyorsa bir açıklama yapmak gerekmiyor mu? Biz şeffafça bilmek istiyoruz. Sorun nedir? Yollamak mı istiyorsunuz? Biz buna alıştık. Son beş yılda beş başkan değişmiş. Yani Merkez Bankası, Recep Tayyip Erdoğan’ın oyuncağı haline gelmiş. Sorun nerede? Ortada bir sorun var. Birileri bu kurumu ve bu kurumun başındaki kişiyi yıpratıyor. Buna seyirci kalan bir Cumhurbaşkanı var. Görüyoruz ki yine değiştirecek. Çünkü, sorun kişilerde değil. Sorun, bu ucube sistemde. Bu ülkedeki tüm bağımsız kurumları tek adama bağlayıp keyfi bir şekilde yönettiren bu sistemde.”

Kaynak: AA