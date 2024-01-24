İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'de

İran Cumhurbaşkanı Reisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Son Güncelleme:
><

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi’yi Saray’ın ana giriş kapısında karşıladı.

Karşılama töreninin ardından görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.

Etiketler
İran Türkiye AKP Ankara Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Rusya'dan, Türkiye'nin 'İsveç kararı' üzerine açıklama Rusya'dan, Türkiye'nin 'İsveç kararı' üzerine açıklama
Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu
Limonun en değerli yeriymiş... Ne suyu ne kabuğu! Hiç bilmiyorduk Limonun en değerli yeriymiş... Ne suyu ne kabuğu! Hiç bilmiyorduk
Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçak düştü! 74 ölü Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçak düştü! 74 ölü
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da son anket: Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor: Zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor
Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu