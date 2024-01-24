İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'de

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi’yi Saray’ın ana giriş kapısında karşıladı.

Karşılama töreninin ardından görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.