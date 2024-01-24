Rusya'dan, Türkiye'nin 'İsveç kararı' üzerine açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" dedi.

Rusya'dan, Türkiye'nin 'İsveç kararı' üzerine açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var." ifadelerini kullandı.

Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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