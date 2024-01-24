Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçak düştü! 74 ölü

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü. 74 kişi yaşamını yitirirken uçağın düştüğü ana ilişkin video servis edildi.

74 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı düştü. Rus medyasının Savunma Bakanlığı yetkililerine değindirdiği haberde, 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Rus medyası, uçakta Ukraynalı esir alınan askerlerin olduğunu duyurdu.

DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov ise kazadan haberdar olduklarını ancak henüz detaylı bilgi olmadığını söyledi. Uçakta 65 Ukraynalı esir askerin yanı sıra 6 mürettebat ve 3 kişinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kameralara da yansıdı. Görüntülerde, uçağın düştüğü yerde alev topuna döndüğü görülüyor.

Kaynak: İHA

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