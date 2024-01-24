Ulaşıma kar engeli: Siirt ve Şırnak'ta bazı bölgelere ulaşım kapandı

Yoğun kar nedeniyle Siirt ve Şırnak'ta 10 birime ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.

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Ulaşıma kar engeli: Siirt ve Şırnak'ta bazı bölgelere ulaşım kapandı

Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı 7 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu Eruh-Şırnak kara yolu Birini Tepesi mevkisi ile Şirvan ilçesine bağlı Oya köyü bölgelerinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapalı 2 köy yolunu açma çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçe merkezindeki kar kütleleri, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Kaynak: AA

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