Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

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Kahramanmaraş'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, saat 11:48 sularında kaydedildi.

Sarsıntının derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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