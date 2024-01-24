Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, saat 11:48 sularında kaydedildi.
Sarsıntının derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 24, 2024
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/pJZgrf56Rp
24.01.2024, 11:48:02 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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