Selahattin Demirtaş, hastanedeki annesini ziyaret etti

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da rahatsızlanan annesi Sadiye Demirtaş’ı ziyaret...

Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş, hastanedeki annesini ziyaret etti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş, solunum yetmezliği ve kanındaki enfeksiyon değerlerinin yüksek olması nedeniyle 19 Ocak’ta hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği de bulunan Sadiye Demirtaş’ın sağlık durumu düzelmeyince ailesi Selahattin Demirtaş’a haber verdi. Selahattin Demirtaş, annesini görmek için 22 Ocak’ta avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlığın izni ile Demirtaş, Tekirdağ Çorlu Havalimanında kalkan özel uçakla Diyarbakır’a götürüldü.

Demirtaş, havalimanından çok sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde saat 20.00 sıralarında annesinin bulunduğu özel hastaneye gitti.

TEKRAR CEZAEVİNE GETİRİLDİ

Hastanede yoğun bakımın bulunduğu iki kat, hastalar dışındaki kişilere kapatıldı. Selahattin Demirtaş, yoğun bakımdaki annesi Sadiye Demirtaş’ı ziyaret etti. Selahattin Demirtaş, ardından eşi Başak Demirtaş, kızları ve kardeşleri ile bir odada görüştü.

Selahattin Demirtaş’ın hastanede kaldığı süre boyunca çevrede yüksek güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 300 polis ve asker hastane çevresinde görev aldı. Hastane ziyareti saat 23.00 sıralarında sona eren Selahattin Demirtaş, yoğun önlemler altında, zırhlı araçların da bulunduğu bir konvoy eşliğinde havalimanına götürüldü ve ardından Edirne F Tipi Cezaevi’ne getirildi.

Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a gittiSelahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a gittiSiyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
Selahattin Demirtaş Edirne Hastane Cezaevi
Son Güncelleme:
Ülkü Ocağı Başkanından, MHP'den istifa eden isme tehdit! Ülkü Ocağı Başkanından, MHP'den istifa eden isme tehdit!
İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'de İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'de
TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde
Okullarda yeni dönem başlıyor! İkinci yarı yılda 81 ilde geçerli olacak Okullarda yeni dönem başlıyor! İkinci yarı yılda 81 ilde geçerli olacak
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da son anket: Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor: Zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor
Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu