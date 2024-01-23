Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a gitti

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş’ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’a götürüldüğü bildirildi.

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Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a gitti

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş’ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’a götürüldüğü bildirildi.

4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde babası Tahir Demirtaş’ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Diyarbakır’a götürüldüğü öğrenildi.

Anne Demirtaş’ın iki gün önce rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağırlaşması üzerine de bugün yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından da bir açıklama yapıldı. Anne Demirtaş’ın müşahade altında olduğu bilgisini paylaşıldığı açıklamada, Demirtaş’ın talebi üzerine annesini görmek için Diyarbakır’a götürüldüğü kaydedildi.

DEM Parti’den yapılan açıklama şöyle; “Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır.”

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