Özgür Özel ve Erkan Baş bir araya geliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Son Güncelleme:
Özgür Özel ve Erkan Baş bir araya geliyor

CHP Genel Başkanı seçildikten sonra siyasi partilerin liderlerine nezaket ziyaretinde bulunan Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelecek.

Görüşmede yargı krizi, tutuklu Tip Milletvekili Can Atalay’ın durumu gündem maddelerini oluştururken yaklaşa yerel seçimler ve iş birliği olasılıklarının da masaya yatırılacak.

Görüşme saat 15:00’te CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelmişti.

Etiketler
Özgür Özel Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi - TİP CHP
Son Güncelleme:
2 haftadır yoktu.... Kızıl Goncalar final mi? FOX TV beklenen hamlesini yaptı... 2 haftadır yoktu.... Kızıl Goncalar final mi? FOX TV beklenen hamlesini yaptı...
Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek
Yargıçlar Adnan Oktar için seferber olmuş Yargıçlar Adnan Oktar için seferber olmuş
Saadet Partisi'nin "Fuat Oktay hakkındaki yolsuzluk iddiaları araştırılsın" önerisi AKP ve MHP tarafından reddedildi "Fuat Oktay hakkındaki yolsuzluk iddiaları araştırılsın" önerisi Meclis'te görüşülemiyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor
Duygu nedir unutmuşlar: Taş kalpli 5 burç açıklandı Taş kalpli 5 burç açıklandı
Özgür Demirtaş açıkladı: Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi? Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir
Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek Dikkat: Hem 32 bin TL para cezası hem 5 yıl hapis