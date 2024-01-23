Özgür Özel ve Erkan Baş bir araya geliyor

CHP Genel Başkanı seçildikten sonra siyasi partilerin liderlerine nezaket ziyaretinde bulunan Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelecek.

Görüşmede yargı krizi, tutuklu Tip Milletvekili Can Atalay’ın durumu gündem maddelerini oluştururken yaklaşa yerel seçimler ve iş birliği olasılıklarının da masaya yatırılacak.

Görüşme saat 15:00’te CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelmişti.