Soylu'dan Özel'e tehdit: Dikkat et de benim için arzuladığın yerlerde olma

CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısında 'Meclis'te soruşturulsun' dediği eski İçişleri Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

Soylu'dan Özel'e tehdit: Dikkat et de benim için arzuladığın yerlerde olma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de yakalanan suç örgütü liderlerine ilişkin "Memleketi bu pisliğe batıran da Süleyman Soylu, onu atayan dolma kalem, üç kelime ile Recep Tayyip Erdoğan" sözlerine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

Özel, Erdoğan'a çağrıda bulunduğu konuşmasında "Ey Recep Tayyip Erdoğan, bu pislikten partinin kurumsal olarak ve senin şahsen sorumlu olmadığını söylüyorsan, getir soruşturma önergesini Süleyman Soylu hakkında imzalayalım" dedi ve devamında "Altından kalkamayacağınız, altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da ya da bu pislikten rezaletten bizzat sorumlusun" demişti.

Özgür Özel, Erdoğan'a Soylu üzerinden ateş püskürdü: Ya gereğini yaparsın ya da bu rezaletten bizzat sorumlusunÖzgür Özel, Erdoğan'a Soylu üzerinden ateş püskürdü: Ya gereğini yaparsın ya da bu rezaletten bizzat sorumlusunSiyaset

Özel'in bu sözlerine eski İçişleri Bakanı, AKPİstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Adı ÖZGÜR, kendi TUTSAK

Biz kimsenin iftiralarına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Hele mevsimlik genel başkanın asla…

1 Nisan’a kadar sabırlı ol…

Dikkat et de kan kusturduğumuz PKK ve DHKPC’ye destekten, benim için arzuladığın yerlerde! olma.

İftiralarının hesabını hukuk önünde vereceksin."

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