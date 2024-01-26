'ÖSYM sınavlarına girmek de lüks oldu' tepkisi: 3 oturum için 800 TL!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu. Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024’te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak” dedi.

'ÖSYM sınavlarına girmek de lüks oldu' tepkisi: 3 oturum için 800 TL!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda artan artan ÖSYM ücretlerine tepki gösterdi.

Bulut’un paylaşımı şöyle:

“ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu. Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024’te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak!”

Kaynak: ANKA

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