Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Cameron'ı Bakanlığın İstanbul Temsilciliğinde ağırladığı belirtildi.
Fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.
Bakanımız @HakanFidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u İstinye’deki İstanbul Temsilciliğimizde ağırladı.🇹🇷🇬🇧 pic.twitter.com/G72lauDdTW— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 26, 2024
Kaynak: AA