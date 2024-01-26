İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak' ve 'ahmak' tepkisi

İbrahim Özkan, kendisine yönelik 'salak' ve 'ahmak' sözlerini sarf eden İYİ Parti lideri Akşener'e, yanıt verdi. Özkan, "Sizi kamuoyunun vicdanına havale ediyorum" dedi.

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İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak' ve 'ahmak' tepkisi

İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin akabinde partisinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, kendisine yönelik Meral Akşener'in sarf ettiği, "İmamoğlu'nu çok seviyor olabilir bu arkadaşımız. Müthiş bir sevgi sevda yaşıyor olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Böyle baktığınız zaman, yalancılık, salaklık ve ahmaklıkla eş değerdir" sözlere yanıt verdi.

Kişisel X (Twitter) hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özkan, "Size yakıştıramadığımı belirtmek isterim. Bu açıklamalarınızla ilgili hukuki süreç başlatmıyorum" dedi.

Özkan şu sözleri kullandı:

"Sn. Genel Başkanım

Şahsınıza herhangi bir kötü söylemim olmadı ve olmayacak.

Sizinle aynı fikirde olmadığım için sadece görüşlerimi açıkladım.

'Salak ve Ahmak' cümlelerini size yakıştıramadığımı belirtmek isterim.

Bu açıklamalarınızla ilgili hukuki süreç başlatmayıp, sizi en büyük adalet makamı olan kamuoyunun vicdanına havale ediyorum."

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İYİ Parti Meral Akşener İbrahim Özkan
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