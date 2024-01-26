CHP’den İnce’nin ‘Nasıl yan yana duralım?’ sözlerine yanıt: Belediye istedi vermedik, o zaman bunları dile getirmemişti

CHP’den Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sözlerine yanıt geldi.

Muharrem İnce, partisinin adaylarını ve seçim tutumlarını paylaştığı açıklamasında, "CHP ile nasıl yan yana duralım?" diyerek eski partisine kapıları kapatmıştı.

İnce, CHP’yi hedef alarak, "Memleket Partisi, 3'üncü yoldur. İlkeli, omurgalı siyasetten yanayız. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Laiklik olmazsa olmazımız. Bizim 'Dersim' diye bir vilayetimiz yoktur, 'Dersim' bölgenin adıdır. Vilayetin adı Tunceli'dir. Şeyh Sait bir haindir. Atatürk, Nutuk'ta böyle demiştir, haindir. Terör bildirisi Meclis'e geldiğinde 'AKP ile aynı A4'te olmam diyemezsin. Destek olacaksın. Memleket Partisi olsaydı, orada olsaydım İsveç'in NATOya dönüşüne 'evet' oyu vermezdim. CHP sana ne oluyor, oradan İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' diyorsun. Ayrı dünyaların insanıyız. Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum; arkadaşlar siyahla beyaz kadar ayrıyız, nasıl beraber olalım?" demişti.

‘ÜZÜLEREK DİNLEDİK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muharrem İnce’ye şu sözlerle yanıt verdi:

"Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde iş birliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür. Bu görüşmeler esnasında, "İlkesel duruş" konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

‘İZMİR'DE BİR METROPOL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TALEBİNDE BULUNMUŞTU’

Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem