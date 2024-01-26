Memleket Partisi, CHP'ye kapıları kapattı: Muharrem İnce, partisinin İstanbul adayı için ilk ismi açıkladı

Geçtiğimiz 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan ve sonrasında adaylıktan çekilen Muharrem İnce, partisinin yerel seçim kararını açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İsveç’in NATO üyeliğine ‘evet’ derse, her gün ‘demlenirse’ biz CHP ile nasıl yan yana duralım?" dedi.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Her seçimde oy çalınıyor diye bağırıp oynayanlar kaybetti. İkinci tura kalırsa savaş çıkar diyenler kaybetti. Yalan haberlerden sosyal medya trollerinden medet umanlar kaybetti. Nobranlaşan sanatçılar kaybetti, gönlünden geçenleri yazan gazeteciler kaybetti. Bana çekil diyenler kaybetti. Bu iktidar Türkiye'yi kötü yönetmiştir. Bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek gerekir. Seçim kazanmasını çok iyi bilen bir iktidar var. Bu memlekete üçüncü bir yol lazım diyorum. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan o da Memleket Partisi’nin yolu. Seçmen Erdoğan'ı göndermeye hazırdır. Seçmen milli meselelerde tutarlılık istiyor. Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.

'ALABİLDİĞİMİZ KADAR BELEDİYEYİ SAFIMIZ KATMAK İSTİYORUZ'

Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir. Türkiye siyasi gelişmelerden boş laflardan bıkmıştır. Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir. Türkiye'nin yeni bir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur. Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz. Alabildiğimiz kadar belediyeyi safımız katmak istiyoruz.

'İTTİFAK KURMAM MÜMKÜN DEĞİL'

CHP ile ittifak kurmam mümkün değil, başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz. Bunlar her gün DEM'leniyor. İsveç'in NATO'ya girişine ben asla 'EVET' oyu vermezdim. İsveç teröre desteğini kestimi? Hayır. AK Parti 'EVET' verebilir, çünkü o emperyalistlerle kucak kucağa olmuş. CHP sana ne oluyor da evet diyorsun? Terör bildirisi meclise geldiğinde 'Ben AKP ile aynı A4'te olmam diyemezsin' terörle mücadeleye destek olacaksın. Kahramanların moralini bozmayacaksın."

İnce'nin açıkladığı adaylar ve isimleri şöyle:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ali Sarı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Salih Eskici

Yalova Belediye Başkan Adayı: Fatih Elönü

Bilecik Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Korkman

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Adayı: Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Mahmut Celal Ünsal

Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı: Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı: Ali Çetinkaya

Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı: Hamdi Tosunoğlu

Bozhöyük Belediye Başkan Adayı: Talat Halefoğlu

İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı: Ali Erişen

İzmir Tire Belediye Başkan Adayı: Nihat Koç

Samsun Canik Belediye Başkan Adayı: Furkan Güler

İSTANBUL'DA DA ADAY ÇIKIYOR

Muharrem İnce, CHP Lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ayrı yolda olduklarını belirterek, "İstanbul'da 3 aday adayımız var; önümüzdeki hafta MYK'da karar verip bir kişiyi atayacağız. Mehmet Sevigen 3 kişiden biri" dedi.

Memleket Partisi'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmayacağı söyleniyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem