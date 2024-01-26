9 ilde 'Sibergöz-18' operasyonu: Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 28 şüpheli yakalandı

"Sibergöz-18" ismiyle, 9 şehirde yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna karşı yapılan operasyonda 28 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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9 ilde 'Sibergöz-18' operasyonu: Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde internet üzerinden sanal ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-18" operasyonunda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu bilgilere verdi:

"Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde. Onlara göz açtırmayacaklar. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak 'Sibergöz-18' operasyonları düzenlendi. 28 şüphelinin; Türkiye’nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin 'oltalama' yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, 'Araç Kiralama Bedeli' adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra Kapora Bedeli, Sigorta Bedeli, Kasko Poliçesi, Kasko Teminatı, Kaza Bedeli, Cayma Bedeli, Provizyon Ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: İHA

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Operasyon dolandırıcılık Ali Yerlikaya
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