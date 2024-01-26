Kars eksi 17’yi gördü

Kars’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuktan çatılarda metrelerce buz sarkıtları oluşurken, coşkuyla akan Kars Çayı da tekrar buz tuttu. Ağaçların dalları ise buzdan çiçek açtı.

Havaların çok soğuduğunu ifade eden Mehmet Aydemir, “Hava çok soğuk, eksi 20 derece sularımız dondu, arabalarımızın camları buz tuttu. Allah yardım etsin” dedi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta soğuktan en çokta vatandaşlar etkilendi. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, soğuktan zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığı ise kentte gece eksi 20, sabah saatlerinde de eksi 17 derece ölçüldü.

Kaynak: İHA