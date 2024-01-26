Orman Genel Müdürlüğü'nün döner sermayesi 1 milyar TL'ye çıktı

Açıklanana göre, Orman Genel Müdürlüğü'nün döner sermayesinin arttırıldığı ve sermayesi yaklaşık 1 milyar TL'ye çıkarıldığı duyuruldu.

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Orman Genel Müdürlüğü'nün döner sermayesi 1 milyar TL'ye çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) döner sermayesi 1 milyar lira oldu.

Orman Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OGM'nin döner sermaye tutarında değişikliğe gidilerek, söz konusu tutar 1 milyar liraya çıkarıldı.

Yönetmeliğin, "işletme konsolide bilançosunun karla kapanması halinde, tahakkuk eden kurumlar vergisinin mahsubundan sonraki karı üzerinden her yılın mayıs ayının sonuna kadar yüzde 10 oranında hazine hissesinin, genel bütçeye irat kaydedileceğine" ilişkin maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca işletmenin ödenmiş sermayesi tahsis edilen sermayeye ulaşana kadar, dönem sonu karının tamamı ödenmemiş sermayeye mahsup edilecek.

Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştığında kurumlar vergisi ödendikten sonra dönem net karı bulunması halinde bu tutarın tamamı, haziran ayının sonuna kadar genel müdürlük bütçesine gelir kaydedilmek üzere, özel bütçe muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
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