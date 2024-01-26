Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu Taşköprü karayolunda İstanbul'dan Sinop'a giden otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’daki kazada otobüsünün devrilmesi neticesinde 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı.

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Kastamonu Trafik kazası
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