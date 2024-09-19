Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı
SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensupları, eylül ayında maaşlarına ek olarak zamlı promosyon ödemesi de alabilecek. Bu kapsamda çifte ödeme alacak olan milyonlarca vatandaşın yüzü de cebi de böylelikle gülmüş olacak. İşte detaylar.
Türkiye'de emeklilerin maaşlarına yapılan zam Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girdi. Bu durum emekliler arasında maaş ödeme günleri konusunda araştırmalara neden oldu.
Memur emeklisi olanlar, yani 4C kapsamında bulunanlar maaşlarını 1-5 Eylül tarihleri arasında almışlardı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ise Eylül ayı emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı.
Geçmiş aylarda olduğu gibi Eylül ayında da emekli maaşı ödeme günleri değişiklik göstermedi. Buna göre SSK emeklileri 17-25 Eylül tarihleri arasında, BAĞ-KUR emeklileri ise 26-28 Eylül tarihleri arasında maaşlarını alacaklar.
Üstelik Eylül’de emekliye 2’si 1 arada ödeme var.
HEM MAAŞ HEM PROMOSYON ALABİLECEKLER
Diğer yandan milyonlarca emekli için ek ödemeler Eylül ayında da devam ediyor.
SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisi fark etmeden tüm emekliler bankalardan promosyon alabiliyor.
Özel bankalar ve kamu bankaları maaş aralığına göre farklı promosyon miktarları sunuyor. Bu rakamlar 18 bin liralara kadar ulaşmış durumda.
Güncel emekli promosyon ücretleri Eylül ayı için geçerli. Yani 1-30 Eylül tarihleri arasında başvurusunu yapanlar bu rakamlardan yararlanabilecek.