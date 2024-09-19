Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı

Türkiye'de emeklilerin maaşlarına yapılan zam Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girdi. Bu durum emekliler arasında maaş ödeme günleri konusunda araştırmalara neden oldu.

Memur emeklisi olanlar, yani 4C kapsamında bulunanlar maaşlarını 1-5 Eylül tarihleri arasında almışlardı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ise Eylül ayı emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı.

Geçmiş aylarda olduğu gibi Eylül ayında da emekli maaşı ödeme günleri değişiklik göstermedi. Buna göre SSK emeklileri 17-25 Eylül tarihleri arasında, BAĞ-KUR emeklileri ise 26-28 Eylül tarihleri arasında maaşlarını alacaklar.

Üstelik Eylül’de emekliye 2’si 1 arada ödeme var.