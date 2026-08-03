CHP'den Kaç Kişi İstifa Etti? Net Yanıt Geldi

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CHP Genel Merkezi kaynakları, partideki istifalar, kurultay süreci ve kamuoyunda tartışılan 'çerçeve yasa' hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, çerçeve yasa teklifine ilişkin henüz nihai bir tutum belirlemediklerini belirterek, "Taslağı henüz görmedik. Taslağı görelim, ona göre imza verip vermeyeceğimize karar vereceğiz" dedi.

İSTİFA SAYISI İÇİN FARKLI AÇIKLAMALAR

Partideki istifalara ilişkin de dikkat çeken bir sayı paylaşıldı. Genel Merkez kaynakları, şu ana kadar 521 bin istifa gerçekleştiğini ileri sürdü. Kaynaklar, "Ayrışma süreci sancılı bir süreç. İstifalarla ilgili tablo Ağustos, Eylül ve ardından Ekim ayında netleşecek" değerlendirmesinde bulundu. YENİ Parti kaynakları göreyse istifa sayısı 800 bin.

KONGRE İÇİN MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Kongre takviminin ise mahkeme süreciyle bağlantılı ilerleyeceği belirtildi. Kaynaklar, "İl yönetimleri hazırlandığında kongre takvimini belirleyeceğiz. Bir yandan da mahkeme kararını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme sürecinin uzun sürmesinin beklenmediğini belirten kaynaklar, il kongrelerinin en az 4 ay süreceğini, bu süre içinde mahkeme kararının çıkacağını düşündüklerini ve ardından olağan kurultayın yapılabileceğini öngördüklerini aktardı.

Kurultay sürecinin en erken eylül ayında başlayabileceği, askı ve üyelik süreçleriyle birlikte yaklaşık dört ay sürebileceği belirtilirken, "Kongreleri yapabiliriz, kurultayı ise mahkeme sürecine bağlı olarak gerçekleştirebiliriz" görüşü paylaşıldı.

Parti içi muhalefete ilişkin değerlendirmede bulunan kaynaklar, "Parti içi muhalefet mi var, göreceğiz. Kemal Bey kurultay yapsın ama aday olmasın mı deniyor? 65 imzası olan herkes aday olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi