ABD'den 10 Ülke İçin Kritik Uyarı: Vatandaşlarına 'Hazırlıklı Olun' Çağrısı

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ABD-İsrail-İran savaşının başladığı Şubat ayından bu yana Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik atılan adımlardan şu ana kadar sonuç alınamazken, bölgede tansiyon bir yükselip bir düşüyor. ABD Başkanı Trump'ın anlaşmaya yakın oldukları gerekçesiyle saldırıları İran'a yönelik saldırıları durduğunu açıklamasının ardından ABD'nin bölgedeki büyükelçiliklerinden kritik bir çağrı yapıldı.

10 ÜLKE İÇİN UYARI MESAJI

ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçiliklerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun ‘karmaşıklığını koruduğu’ bildirildi.

HAZIRLIKLI OLMALARI İSTENDİ

Açıklamalarda bölgedeki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunularak, ABD vatandaşlarından olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

'YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİN' ÇAĞRISI

Ayrıca Orta Doğu’ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: DHA