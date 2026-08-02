ABD'den 10 Ülke İçin Kritik Uyarı: Vatandaşlarına 'Hazırlıklı Olun' Çağrısı

Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki tansiyon bir düşüp bir yükselirken ABD'den vatandaşlarına kritik bir uyarı geldi. ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğini belirterek, Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
ABD'den 10 Ülke İçin Kritik Uyarı: Vatandaşlarına 'Hazırlıklı Olun' Çağrısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail-İran savaşının başladığı Şubat ayından bu yana Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik atılan adımlardan şu ana kadar sonuç alınamazken, bölgede tansiyon bir yükselip bir düşüyor. ABD Başkanı Trump'ın anlaşmaya yakın oldukları gerekçesiyle saldırıları İran'a yönelik saldırıları durduğunu açıklamasının ardından ABD'nin bölgedeki büyükelçiliklerinden kritik bir çağrı yapıldı.

10 ÜLKE İÇİN UYARI MESAJI

ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçiliklerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun ‘karmaşıklığını koruduğu’ bildirildi.

HAZIRLIKLI OLMALARI İSTENDİ

Açıklamalarda bölgedeki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunularak, ABD vatandaşlarından olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

'YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİN' ÇAĞRISI

Ayrıca Orta Doğu’ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.

Orta Doğu'da Bu Kez Barış Sesleri: Trump Saldırıları Durdurmayı Kabul EttiOrta Doğu'da Bu Kez Barış Sesleri: Trump Saldırıları Durdurmayı Kabul EttiDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı Bekleniyor: Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ümit Dikbayır AK Parti'ye Geçiyor: Katılacağı Tarih Netleşti Ümit Dikbayır AK Parti'ye Geçiyor
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı Bekleniyor: Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda
Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Gelişme: Eski Asayiş Şube Müdürü Tutuklandı Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Gelişme
Orta Doğu'da Bu Kez Barış Sesleri: Trump Saldırıları Durdurmayı Kabul Etti Orta Doğu'da Bu Kez Barış Sesleri: Trump Saldırıları Durdurmayı Kabul Etti