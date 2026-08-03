TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2026: TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

TÜİK, Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.78 yıllık bazda yüzde 31,75 oldu.

Son Güncelleme:
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2026: TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu.

AYLIK BAZDA YÜZDE 1,78 ARTIŞ

Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİYLE BÜYÜK MAKAS

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak hesaplandı.

İTO, İSTANBUL ENFLASYONUNUN YÜZDE 2,06 OLARAK DUYURMUŞTU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,20'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

AA Finans anketine göre TÜFE’nin aylık yüzde 1,82, yıllık ise yüzde 31,80 seviyesinde hesaplanması bekleniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TÜİK Enflasyon
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı? İşte İlk Fiyatlar Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı? İşte İlk Fiyatlar
ÇOK OKUNANLAR
ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2026: TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı TÜİK Temmuz Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı
AK Parti'den Ertuğrul Özkök'ün Sözlerine Sert Tepki: 'Zihinsel ve Ahlaki Bir Sefalettir' 'Zihinsel ve Ahlaki Bir Sefalettir'
Milyonları İlgilendiriyor! Ağustos Kira Artış Oranı Belli Oldu Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Erdal Beşikçioğlu Dahil 40 Kişi Tutuklandı Erdal Beşikçioğlu Dahil 40 Kişi Tutuklandı