TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2026: TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu.

AYLIK BAZDA YÜZDE 1,78 ARTIŞ

Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİYLE BÜYÜK MAKAS

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak hesaplandı.

İTO, İSTANBUL ENFLASYONUNUN YÜZDE 2,06 OLARAK DUYURMUŞTU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,20'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

AA Finans anketine göre TÜFE’nin aylık yüzde 1,82, yıllık ise yüzde 31,80 seviyesinde hesaplanması bekleniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi