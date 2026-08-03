Milyonları İlgilendiriyor! Ağustos Kira Artış Oranı Belli Oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak resmi zam oranı da netleşti.

Açıklanan verilere göre, temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 oldu.

ZAM ORANI BELLİ OLDU

Kira artış oranlarının belirlenmesinde esas alınan TÜFE’nin 12 aylık ortalaması ise yüzde 31,90 olarak hesaplandı. Buna göre, ağustos ayında yenilenecek konut ve işyeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 31,90 olacak.

Mevcut düzenlemeye göre, konut ve işyerlerinde kira artış oranı TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Açıklanan son enflasyon verileri doğrultusunda, ağustos ayında yapılacak kira yenilemelerinde uygulanacak zam oranı da bu şekilde kesinleşmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi