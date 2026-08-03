Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Erdal Beşikçioğlu Dahil 40 Kişi Tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.

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Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Erdal Beşikçioğlu Dahil 40 Kişi Tutuklandı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYON KAPSAMINDA 55 KİŞİ GÖZALTIN ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da dahil olduğu 55 kişi, gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi.

BEŞİKÇİOĞLU DAHİL 40 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü için tutuklama talep edildi. Şüphelilerden, aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararının verildiğin öğrenildi.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN SAVUNMASINDAN

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu ifadesinde, "Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını, Behzat Ç. dizisinin çekimleri için belediyeye ödeme yapıldığını, ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyeyi zarara uğratmadığını" belirtmişti.

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Kaynak: İHA

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