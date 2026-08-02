Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti

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Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu dahil 55 şüpheli gözaltına alındı.

AYLIK GELİRİNİ 2,5 MİLYON LİRA OLARAK BEYAN ETTİ

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Beşikçioğlu’nun savunması ortaya çıktı. İfade tutanağında Beşikçioğlu’nun ekonomik durumu 2 milyon 500 bin TL olarak kayda geçirildi. Beşikçioğlu, gelirlerini belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi’nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı.

GELİR BEYANI BANKA HESAPLARINA YANSIMADI

Ancak dosyada banka hareketlerinin tekilleştirilmiş analizinde, aylık 2,5 milyon liraya karşılık gelecek düzenli bir para giriş serisi görülmediği aktarıldı. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin TL, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin TL olarak belirlendi.

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beşikçioğlu, ifadesinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı. Buna göre Beşikçioğlu’nun, Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri, Çeşme’nin Ardıç Mahallesi’nde müstakil evi, Urla’da yüzde 50 hisseli müstakil evi, İzmir Güzelyalı’da dairesi, İstanbul Büyükyalı’da loft dairesi, Ankara Güneş Sokak’ta bir dairesi, Ayvalık’ta hisseli arsası, İki motosikleti ve Audi A6 marka otomobili bulunduğu belirlendi. Beşikçioğlu, bu mal varlığını yıllar içerisindeki birikimleri ve miras yoluyla elde ettiğini ileri sürdü.

'GÖREV VE YETKİM YOK'

İfadesinde Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul eden Beşikcioğlu, belediyenin ihalelerine ilişkin, "İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur" dedi.

Soruşturma kapsamında ifade veren bir belediye personeli, çöp toplama ve araç kiralama ihalesinde kendisinin “işin uzmanı” olarak görevlendirildiğini; ancak yaklaşık maliyet ve tekliflerin başka kişilerce hazırlanarak yalnızca imza atmasının istendiğini anlattı.

Personel, ihalenin Standart Katı Atık firmasının kazanacağı şekilde hazırlandığını, yaklaşık 50 firmanın katıldığı ihalenin itirazlar üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildiğini söyledi. Aynı kişi, görevlendirilmesinin Erdal Beşikçioğlu, Mutlu Kerimoğlu ve İhsan Bahri Bellek’in talebiyle yapıldığının kendisine söylendiğini beyan etti. Buna karşı Erdal Beşikcioğlu, ihalelerin hazırlanması ve firmaların belirlenmesi konusunda hiçbir yetkisinin bulunmadığını savundu.

'250 MİLYONLUK RÜŞVET ANLAŞMASI' İDDİASI

İfadedeki bir başka suçlamada, büyük bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için toplam 250 milyon TL’lik rüşvet anlaşması yapıldığına ilişkin tespitler oldu. Tanık anlatımına göre proje sahibi; konut alanlarındaki değişiklikler için 70 milyon TL, ticari alanlardaki değişiklikler için ise 180 milyon TL üzerinde anlaşıldığını söyledi.

'BEŞİKÇİOĞLU SÖZLÜ ONAY VERDİ'

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar Müdürü Serpil Zengin’le prensip anlaşması yapıldığı, ardından Erdal Beşikçioğlu’nun da sözlü onayının alındığı kaydedildi. Beşikçioğlu, kendisi yokken belediyede kendisini temsil ettiğini beyan ettiği kişilerle yürütülen trafiğine ilişkin bu suçlamayı kabul etmedi.

'İKİ OTOBÜS PARASI GETİRECEKSİN'

Bir müteahhit de ruhsat işlemleri sırasında belediyede kendisinden para istendiğini beyan etti.

Müşteki, ruhsatının onaylanmasının ardından belediye önünde Beşikçioğlu ile karşılaştığını ve Beşikçioğlu’nun kendisine otobüsleri göstererek, “İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin.” dediğini öne sürdü. Beşikçioğlu bu beyanın tamamen asılsız olduğunu savundu.

'1 MİLYON 500 BİN TL VERECEKSİN' DEDİ İDDİASI

Dosyadaki bir müşteki, belediyeye ait iki otoparkın kiralanması için Ozan Yiğit’e farklı tarihlerde dolar cinsinden para verdiğini ileri sürdü. Müşteki, belediyede bulunduğu sırada Beşikçioğlu’nun odaya girdiğini ve kendisine “Parayı Ozan’a verdin mi?” diye sorduğunu beyan etti.

Müşteki, 8 bin dolar verdiğini söylemesi üzerine Beşikçioğlu’nun “1 milyon 500 bin TL vereceksin” dediğini söyledi. Aynı kişi, Ozan Yiğit’e farklı tarihlerde toplam yaklaşık 1 milyon 300 bin lira karşılığı döviz verdiğini ancak kiralama işleminin gerçekleştirilmediğini anlattı. Beşikçioğlu ise suçlamaları reddetti.

'MALİ MÜŞAVİRİMDİR' SAVUNMASI

Erdal Beşikçioğlu’nun mali müşaviri olduğunu söylediği Gültekin Bayındır’ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği, MASAK kayıtlarının analizinde, hesabına 13 ayrı işlemde toplam 5 milyon 445 bin 50 TL gönderildiği ileri sürüldü.

Beşikçioğlu’na milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağı sorulduğunda “Gültekin Bayındır benim mali müşavirimdir” savunmasına başvurdu. Bayındır’ın yaklaşık 10-12 yıldır kendisinin ve ailesinin muhasebe işlerini takip ettiğini söyleyen Beşikçioğlu, transferlerin “genel olarak” kendisinin ve ailesinin ticari, özellikle medya faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etti.

'DOSTANE İLİŞKİ İÇERİSİNDE BORÇ ALIP VERDİK'

Beşikçioğlu'nun soruşturmanın öne çıkan isimlerinden Mutlu Kerimoğlu’nu askerlik döneminden beri tanıdığını ve seçim sürecinde birlikte hareket ettiklerini söylediği belirtildi. Beşikçioğlu, aralarında “dostane ilişki” bulunduğunu ve birbirlerine borç verip aldıklarını beyan etti.

Beşikçioğlu ayrıca bazı belediye yöneticilerini doğrudan Kerimoğlu’nun tavsiyesiyle tanıdığını söyledi. İhsan Bahri Bellek’in Kerimoğlu’nun önerisi üzerine başkan yardımcılığına getirildiğini; Serpil Zengin, Muzaffer Çakır, Levent Bozkurt ve Zülküf Sancar’ı da Kerimoğlu vasıtasıyla tanıdığını açıkladı.

'BEHZAT Ç. ÇEKİMLERİ İÇİN BELEDİYEYE ÖDEME YAPILDI'

Dosyada, Beşikçioğlu’nun oyuncu olarak yer aldığı “Behzat Ç.” dizisinin çekim ve tanıtım çalışmalarında belediyeye ait tesis, personel ve imkânların kullanılıp kullanılmadığının araştırılması da istendi.

CİMER başvurusunda, dizinin özel gösterimi ve tanıtımı için Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezinin kullanıldığı, Beşikçioğlu’nun oyunculuk yaptığı ticari yapımda belediye kaynaklarının devreye sokulduğu belirtildi. Ayrıca Beşikçioğlu’nun mesaisini belediye yerine dizi setlerinde geçirip geçirmediğinin araştırılması talep edildi.

Beşikçioğlu ise yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut’un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu.

ADAYLIK İÇİN ADRES DEĞİŞTİRDİ

Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığına aday olabilmek için ikametinin Etimesgut’ta bulunması gerektiğini, bu nedenle adresini Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit’in evine aldırdığını söyledi.

Ozan Yiğit’i Mutlu Kerimoğlu vasıtasıyla tanıdığını belirten Beşikçioğlu, aralarında ticari ilişki olmadığını savundu.

Kaynak: tv100