25 Yıl Sonra Yeniden... Şahane Pazar Geri Dönüyor
Behzat Uygur, yoğun taleplerin ardından 25 yıl sonra 'Şahane Pazar'ı yeniden seyirciyle buluşturma kararı aldıklarını açıkladı.
Ekranların unutulmaz eğlence programlarından Şahane Pazar, 25 yıl aradan sonra geri dönüyor. Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yıllardır izleyicilerden gelen yoğun taleplerin karşılık bulduğunu duyurdu. Uygur, "Şahane Pazar geri dönsün" çağrılarının artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını belirterek, programı yeniden hayata geçirme kararı aldıklarını açıkladı.
FARKLI İLLERDE SEYİRCİYLE BULUŞACAK
Açıklamaya göre, Şahane Pazar ilk etapta 'Şahane Pazar Sahnede' adıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde seyirciyle buluşacak. Uygur, gerekli şartların oluşması halinde programın ilerleyen dönemde dijital platformlarda da izleyiciyle buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.
Paylaşımını, "Direndik... Ama siz kazandınız" notuyla tamamlayan Behzat Uygur, bu kararın alınmasında yıllardır kendilerine destek veren izleyicilere teşekkür etti.
KAMUOYUNA DUYURU 🌞🌙— Behzat Uygur (@behzatuygur) August 2, 2026
Son yıllarda tarafımıza;
“Şahane Pazar geri dönsün.”
“Vatanınızı milletinizi seviyorsanız bunu yaparsınız.”
“Ananızı babanızı seviyorsanız artık başlayın.”
“Ne istiyorsunuz, kaçıralım mı sizi?”
ve bunlara benzer binlerce mesaj ulaşmıştır.
Yapılan… https://t.co/WXiAO3VDK2
Kaynak: Haber Merkezi