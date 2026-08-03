TÜİK’in Temmuz Enflasyonu Sonrası Emekli Ve Memurun Gözü Ocak Zammında! İşte İlk Hesaplar

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2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışları için hesaplama süreci başladı. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon hesabında ilk veri kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranı, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla netleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da belirleyici olacak.

6 AYLIK ENFLASYON HESABINDA İLK VERİ BELLİ OLDU

Temmuz ayında aylık TÜFE yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. Böylece 2026 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon hesabının ilk ayağı tamamlanmış oldu.

Temmuz enflasyonu: Yüzde 1,78

Şu ana kadar oluşan 6 aylık kümülatif enflasyon: Yüzde 1,78

Kalan veri: 5 ay

Beklenen diğer veriler: Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2027 Ocak ayında uygulanacak zam oranları kesinleşecek.

EMEKLİLERDE DURUM NE?

Mevcut yüzde 1,78'lik enflasyon üzerinden yapılan ilk projeksiyona göre emekli maaşlarında ortaya çıkan tablo şöyle:

23.552 TL alan emekli: 419 TL artışla 23.971 TL

25.000 TL alan emekli: 445 TL artışla 25.445 TL

30.000 TL alan emekli: 534 TL artışla 30.534 TL

35.000 TL alan emekli: 623 TL artışla 35.623 TL

40.000 TL alan emekli: 712 TL artışla 40.712 TL

Bu rakamların yalnızca Temmuz ayı enflasyonuna göre yapılan ilk hesaplama olduğu, kesin zam oranının yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon verileriyle ortaya çıkacağı belirtiliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARINDA İLK ETKİ

Memur ve memur emeklileri açısından da Temmuz enflasyonu, Ocak 2027 zam hesabının ilk verisi oldu. Mevcut oran üzerinden yapılan projeksiyonlara göre:

En düşük memur emekli maaşı (31.524 TL): 561 TL artışla 32.085 TL

Bekar memur (66.181 TL): 1.178 TL artışla 67.359 TL

Evli memur (70.250 TL): 1.250 TL artışla 71.500 TL

DİĞER MESLEK GRUPLARINDA ARTIŞ OLACAK

İlk enflasyon verisinin maaşlara yansıması, farklı meslek gruplarında da çeşitli tutarlarda artışlara işaret ediyor.

Üniversite mezunu memur, 9/1 (73.096 TL): 1.301 TL artışla 74.397 TL

Lise mezunu teknisyen, 11/1 (75.903 TL): 1.351 TL artışla 77.254 TL

Vaiz, 1/4 (87.007 TL): 1.549 TL artışla 88.556 TL

Uzman öğretmen, 1/4 (92.190 TL): 1.641 TL artışla 93.831 TL

Şube müdürü, 1/4 (107.134 TL): 1.907 TL artışla 109.041 TL

Mühendis, 1/4 (109.207 TL): 1.944 TL artışla 111.151 TL

Enflasyon verileri yalnızca emekli ve memur maaşlarını değil, bazı sosyal destek ödemeleri ile çeşitli ödemelere ilişkin tutarları da etkileyebiliyor. Temmuz enflasyonu baz alınarak hazırlanan ilk projeksiyonda öne çıkan rakamlar şöyle:

BEDELLİ ASKERLİK NE DURUMDA OLACAK

Kıdem tazminatı tavanı: 73.721 TL'den 75.033 TL'ye

Bedelli askerlik ücreti: 472.604 TL'den 481.016 TL'ye

65 yaş aylığı: 7.257 TL'den 7.386 TL'ye

Evde bakım yardımı: 15.753 TL'den 16.033 TL'ye

Yüzde 40-69 arası engelli aylığı: 5.792 TL'den 5.895 TL'ye

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 8.689 TL'den 8.844 TL'ye

18 yaş altı engelli yakını aylığı: 5.792 TL'den 5.895 TL'ye

KESİN ZAM İÇİN 5 VERİ DAHA BEKLENECEK

Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2027 Ocak maaş zammı hesaplamalarında ilk aşama geride kaldı. Ancak mevcut rakamlar kesin zam oranını göstermiyor. Önümüzdeki beş ayda açıklanacak enflasyon verileri, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile oluşacak enflasyon farkı birlikte hesaplanacak. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memurun gözü, önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni enflasyon rakamlarına çevrilecek.

Kaynak: Haber Merkezi