AK Parti'den Ertuğrul Özkök'ün Sözlerine Sert Tepki: 'Zihinsel ve Ahlaki Bir Sefalettir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı ifadelere çok sert tepki gösterdi. Çelik, "En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den Ertuğrul Özkök'ün Sözlerine Sert Tepki: 'Zihinsel ve Ahlaki Bir Sefalettir'
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullanıldığı ifadeler nedeniyle sert tepki gösterdi.

'AKIL VE İZAN YOKSUNLUĞU'

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik X hesabından açıklama yaptı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir.

'YAŞATILAN KÖTÜLÜKLERİN KÖK ZİHNİYETİ BUDUR'

Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.Türkiye’ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir.

'ZİHİNSEL VE AHLAKİ SEFALET'

En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

'ÇÜRÜMÜŞ BEYANLAR YOK HÜKMÜNDEDİR'

Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken “Ak Parti diye bir parti yok” anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın.

Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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